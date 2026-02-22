◇第43回フェブラリーS（2026年2月22日東京ダート1600メートル）26年のJRA・G1開幕戦でダートマイル王を決める「第43回フェブラリーS」が22日、東京競馬場で行われ、単勝7番人気のオメガギネスは5着だった。騎乗した岩田康は「やっぱり下が滑るんかな。4コーナー過ぎで“よし”と思ったけど、それ以上の手応えが消されていた。やっぱちょっと湿っている時とサラサラの時だと違う。ゲート出ていい形でレースができたなとい