元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（60）が22日放送の日本テレビ「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜前10・25）に出演。「NHKはNGなんで」と明かした。この日は、一茂とお笑いコンビ・かまいたちが東京・亀戸の飲食店「エチゴヤ」へ。昨年も同番組ロケで名物「ポテサラとんかつ」を堪能していて、放送後は反響が大きかったと従業員は話した。濱家が「ポテサラとんかつって、他のメディアでもたくさん紹介されたんですか？」