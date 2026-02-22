「口の中にあったがんが身体の外に出てきて、顔に穴があいてしまって。YouTubeを始めたのはそのころ。自分の一番の弱みを強みに変えようと。今の自分だから伝えられるものがあるのではと……」【写真】抗がん剤の影響か…右頬に穴が空いているもりひさんそう話すのは、“世界一明るいがん患者”こと、もりひさん。YouTubeで顔に穴があく希少がんとの闘病を公開し、大きな反響を集めている。小学2年生のとき、歯に由来する希少が