元日本テレビでフリーアナウンサーの丸岡いずみ（54）が22日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（隔週日曜正午）に出演。東京・築地の思い出を明かした。この日はMCの「ハナコ」岡部大、「たんぽぽ」川村エミコ、ゲストの俳優・和田正人と共に、築地を散策することに。築地との関わりを問われた丸岡は「日本テレビと近いでしょう。歩いてよく来てました」と日本テレビ時代を振り返った。「泊まりとか、夜勤の後に、みんなで