巨人は則本が移籍後初の実戦登板で2回を完璧に抑えた。田中将も2回を投げて走者を許さず、ともに先発枠入りに前進。2年目の石塚はオープン戦初安打など2安打で定位置獲得へアピール。中日は開幕投手候補の金丸が4回2失点。