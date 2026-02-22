人から信頼されるにはどうすればいいか。明治大学文学部教授の齋藤孝さんは「相手の些細な出来事も覚えておいて、ほめることができるかどうかは重要だ。そのためには、ほめることを想定して『ここが良かった』と思う出来事を記録しておくといい」という――。※本稿は、齋藤 孝『ほめるは人のためならず』（辰巳出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kokouu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kokouu■ほめ