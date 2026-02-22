糖質を摂らなくてもエネルギッシュに活動するにはどうすればいいか。医師の溝口徹さんは「低血糖状態になっても交感神経が穏やかに作用し、睡眠のトラブルが起こらない人は『ケトン体』がうまく使えている。そのためには、脂質のみをとるのではなく、肉や魚など脂を含むたんぱく質を一緒にとるといい」という――。※本稿は、溝口徹『「朝からダルい」は糖質が原因だった！』（青春出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iSto