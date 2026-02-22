ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026○ 侍ジャパン 13x − 3 ソフトバンク ●＜2月22日ひなたサンマリンスタジアム宮崎＞第6回WBC（3月5日開幕）を控える野球日本代表・侍ジャパンは22日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎でソフトバンクと強化試合を行い13−3で大勝した。試合は降雨のため、7回表終了後にコールドゲームとなった。侍ジャパン打線は1点を先制された直後の1回裏、1番・近藤健介（ソフトバンク）、3番・牧秀悟（De