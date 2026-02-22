いい仲間が集まる人は何が違うか。建築家で起業家の谷尻誠さんは「上京してすぐの頃、僕がありとあらゆる飲み会に参加する中で得た教訓のひとつが、どういう人と付き合うと、楽しい時間が過ごせて前向きになれるかということ。そういう人は決まって2つの事柄について話してくれる」という――。※本稿は、谷尻誠『建築家で起業家の父が息子に綴る「人生の設計図」』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Ris