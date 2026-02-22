◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」日本１３−３ソフトバンク（２２日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）侍ジャパンの佐藤輝明内野手が、ソフトバンクとの壮行試合に「４番・三塁」で先発出場し、５回までに３安打５打点の大暴れ。９点リードで迎えた５回に、２死一、三塁から中越えの２点適時二塁打を放った後に、代走を送られてベンチに退いた。試合後のヒーローインタビューでは「いいあたりも何本か打てたので、そ