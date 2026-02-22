フェブラリーＳのレース後に下馬した４番人気のラムジェット（牡５歳、栗東・佐々木晶三厩舎、父マジェスティックウォリアー）にＳＮＳでは心配の声が寄せられている。三浦皇成騎手とコンビを組んだラムジェットは躓くような形でスタートを切り、序盤で最後方に置かれた。後方のまま直線を迎えると、鞍上のステッキに応えて８着まで押し上げたが、ゴール板を駆け抜けた後の１コーナー過ぎで鞍上が下馬していた。同馬は、３走