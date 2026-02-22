◆オープン戦ヤクルト１―１２阪神（２２日・浦添）阪神が快勝し、今季オープン戦初勝利を挙げた。打線は２０安打１２得点と爆発。２回に前川がチーム１号となる右越えソロを放り込むと、主力の近本と中野の１、２番コンビもマルチ安打を放つなど、３回以降の得点に絡んだ。ディベイニーは５回無死満塁から右犠飛で来日初打点、新戦力の元山は６回に右前打をマークして古巣相手にＨランプをともし、客席から大きな拍手が送られ