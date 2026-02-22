今回、Ray WEB編集部は、遠距離恋愛について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞友だちのエミには、イケメンな韓国人の彼氏がいます。遠距離恋愛中ですが、2人は順調でした。しかし、いきなり彼氏から「距離を置きたい」と連絡が！？原案：Ray WEB編集部作画：kyoko.ライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖やたらと私を帰らせたがる友だち…帰宅後【まさかの事実】が発覚して