21日夜、「はだか祭り」として知られる「西大寺会陽」で参加者6人が病院に搬送され、うち３人が意識不明の重体です。福を呼ぶという「宝木」を裸の男たちが奪い合う「西大寺会陽」。500年以上の歴史があり国の重要無形民俗文化財になっています。警察と消防によりますと21日祭りに参加していた男性6人がけがをして病院に搬送されました。 このうち、岡山市の50代と40代、美作市の40代の、合わせて３人が意識不明の重体と