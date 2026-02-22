◇明治安田J1百年構想リーグ第3節千葉1―（PK3―5）水戸（2026年2月22日）明治安田J1百年構想リーグは22日、各地で4試合が行われ、東地区の千葉はアウェーで水戸に1―1のPK戦の末に3―5で敗れた。前節の川崎F戦に続き2試合連続のPK戦負け。今季17年ぶりにJ1復帰したクラブにとって、J1公式戦での白星は09年11月22日のF東京戦（フクアリ）以来5936日ぶりはならなかった。前半23分に先制を許したが、前半31分に右サイドを突