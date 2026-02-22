◇MLBオープン戦 ドジャース15-2エンゼルス（日本時間22日、ディアブロスタジアム）エンゼルスとのオープン戦に登板した山本由伸投手。試合後、ロバーツ監督が取材に応じました。山本投手はエンゼルス戦に先発すると、初回の先頭打者を見逃し三振に。さらに続く打者をセカンドゴロ、空振り三振とし、三者凡退のスタートをきります。2回は先頭にヒットを浴びると、エラーやヒットなどで1点を失います。2アウトとし、30球を迎えたと