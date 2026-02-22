衆院選で落選した中道改革連合元衆院議員の岡田悟氏（42）が22日、同党を離党する意向を表明した。既に階猛幹事長らに伝えており、今後正式な手続きを進めるという。岡田氏は立憲民主党出身で当選1回。今回衆院選で兵庫7区から立候補して自民候補に敗れ、比例復活もできなかった。同日の立民兵庫県連定期大会に参加した後、報道陣の取材に明らかにした。中道の方針を巡り、政策や政党名、比例代表の名簿順位の決まり方を批判。