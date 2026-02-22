衆院選で惨敗を喫した中道改革連合は、敗因分析や党再建策を盛り込む「総括」に向けて、28日にも大量の落選者からオンラインで意見を聴取する。公明党出身者を優遇するなどした比例代表名簿の扱いを巡り、立憲民主党出身者から不満が噴出する可能性がある。執行部は次期衆院選戦略に反映させる構えだ。階猛幹事長は18日、落選した元立民議員約40人と電話で話したと記者団に明らかにした。ヒアリングの機会を設けるよう要望を受