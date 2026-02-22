「オープン戦、中日０−３巨人」（２２日、Ａｇｒｅスタジアム北谷）巨人は開幕ローテを争う３投手がそろって結果を残した。ＦＡ加入の則本昂大投手は立ち上がり、１死から田中、上林を連続三振に斬って三者凡退。二回には細川、新外国人・サノーを右飛に打ち取り、最後はカリステをこの日の最速となる１４６キロで遊ゴロに仕留め、打たせて取るピッチングを見せた。ボールが先行する場面もなく、テンポよく抑え「初実戦を無