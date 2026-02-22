◇第43回フェブラリーS（2026年2月22日東京ダート1600メートル）26年のJRA・G1開幕戦でダートマイル王を決める「第43回フェブラリーS」が22日、東京競馬場で行われ、同レース牝馬初制覇を狙った1番人気のダブルハートボンドは3着だった。レースは単勝2番人気のコスタノヴァが連覇を達成。2着には3番人気のウィルソンテソーロが入った。騎乗した坂井は「いつも通り状態は良かった。初めての芝スタートで、うまく進んでいけ