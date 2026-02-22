なにわ男子の藤原丈一郎（30）が22日、第14回大阪マラソン（大阪府庁前〜大阪城公園）で初めてフルマラソンに挑戦し、4時間台で完走した。完走後、MBSテレビ「Osaka Metroスポーツスペシャル駆けろ！なにわ路大阪マラソン2026」に出演。藤原は「最初は行けるなと思ったけど、途中の30キロ時点ぐらいの坂で足がつってしまった。心が折れちゃって、やめようと一瞬、よぎった」と振り返り、「いままで練習したことは絶対に裏切