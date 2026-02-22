＜ホンダLPGAタイランド最終日◇22日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが進行している。ツアー2勝目を狙う岩井千怜が6つ伸ばし、トータル23アンダー・首位タイでラスト3ホールに入っている。【最新】切れ味バツグン岩井千怜の最新1Wスイング1番から2連続バーディ発進を切ると、7番パー5ではグリーン手前のフェアウェイからチップインイーグルを奪取。後半10番パー5でも2オン