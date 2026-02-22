◇第43回フェブラリーS（2026年2月22日東京ダート1600メートル）26年のJRA・G1開幕戦でダートマイル王を決める「第43回フェブラリーS」が22日、東京競馬場で行われ、サクラトゥジュールは13着だった。騎乗したキングは「初めてのダートだったけど、キックバックはそんなに気にならなかった。直線に向かって手応えは良かったので、もう少し伸びるかなと思ったけど、初めてのダートの分、脚が上がっちゃいました。馬はよく頑