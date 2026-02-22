◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026侍ジャパン―ソフトバンク（2026年2月22日サンマリン宮崎）3月に開幕するWBCで大会2連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」が22日、事前合宿中の宮崎で壮行試合・ソフトバンク戦に臨み、「4番・三塁」で先発出場した佐藤輝明内野手（26＝阪神）が3打数3安打1四球で5打点と存在感をみせつけた。試合は7回表終了時点で降雨コールドゲームとなったが、侍ジャパンが13―3と大勝した。佐