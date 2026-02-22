◇明治安田J1百年構想リーグ京都2―0福岡（2026年2月22日サンガスタジアム）京都は福岡に2発快勝した。前半32分、相手のミスからFWラファエル・エリアスが2試合連続弾。後半32分には相手DFのクリアミスを見逃さず、FWマルコ・トゥーリオが技ありの右足アウトボレーを流し込んだ。昨季1分け1敗だった福岡にほぼ何もさせない内容。今季初めて90分間で勝利を手にした。