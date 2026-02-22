俳優の今井翼（44）が22日、自身のインスタグラムを更新 。こだわりの詰まったスタイリッシュなコーディネートを披露し、ファンの間で反響を呼んでいる 。【写真】「なんとゆーオシャレさん」こだわり光るセットアップ風コーデを披露した今井翼今井は「今日のスタイリング」とつづり、ローアングルからとらえた全身ショットをアップ。サングラスをかけたシックな装いを披露し、「サルバドールジャケットにサルバドールパンツ。