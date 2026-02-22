中央競馬で今年最初のＧＩ、フェブラリーＳが２２日、東京ダート１６００メートルで行われ、２番人気のコスタノヴァが連覇を果たした。２着に３番人気のウィルソンテソーロ、３着には１番人気のダブルハートボンドが入り、人気サイドでの決着となった。