◇第43回フェブラリーS（2026年2月22日東京ダート1600メートル）26年のJRA・G1開幕戦でダートマイル王を決める「第43回フェブラリーS」が22日、東京競馬場で行われ、ナチュラルライズは7着だった。騎乗した横山武は「スタートは速い方じゃないので、この位のポジションになるかなと思っていた。少しかんだけどコスタノヴァの後ろでうまくためられて、直線はジリジリ足を使ってくれて、負けはしたけど内容は悪くなかった」