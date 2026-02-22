ミラノ・コルティナ五輪ショートトラック男子日本代表の渡辺啓太（阪南大職）が２１日、自身のＸを更新。イタリアで「本当に人の優しさを目の当たりに」し、その当事者を競技会場に招待し、改めて感謝を伝えたことを明かした。渡辺は１８日付で、妻がミラノでタクシーにカメラを忘れたようだと明かし、「オリンピックに一緒に来てくれた息子との記録を残してたから見つからないかな、、、」と投稿。その後、「奇跡というか、本