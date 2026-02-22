ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ」が２２日、千葉・イオンモール幕張新都心で２００枚目のシングル「四の五の言わず颯（さっ）と別れてあげた／盛れ！ミ・アモーレ」のリリースイベントを開催した。同イベントは「盛れ！ミ・アモーレ」のバイラルヒットを記念し、今回アンコール公演として開催。「盛れ！――」「四の五の――」に加え、、昨秋に行われたツアーで披露されたライブ新曲「甘えん