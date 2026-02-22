豊橋競輪のナイターＦ?「ＴＩＰＳＴＡＲ杯」が２３日に開幕。今月１６日に奈良で３場所連続完全優勝を果たし１７日付で特別昇級した久田朔（２２＝大阪）がＳ級デビュー戦を迎える。もともと今開催のＡ級１・２班戦であっ旋されていたこともあって「追加は２日前くらい。特進しなくてもここだったので」と淡々と話した。迎えるＳ級初戦は９Ｒ。畑段嵐士―鷲田幸司と近畿３車での連係となる。「（熊本Ｇ?全日本選抜競輪の）裏