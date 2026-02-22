◆オープン戦中日０―３ヤクルト（２２日・北谷）中日が３安打で巨人に完封負けを喫し、オープン戦初勝利を逃した。９回に先頭・三上、田中の連続ヒットで無死一、二塁をつくったが、後続が倒れて無得点。１―１のドローだった前日（２１日）の阪神戦（北谷）に続いて貧打に泣いた。侍ジャパンで追加招集候補に挙がっている金丸も、２回に３本の長短打を浴びて２点を失った。４回を４安打２失点だった。松山の離脱でリリーフ