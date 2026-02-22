◆オープン戦中日０―３巨人（２２日・北谷）巨人の育成５位ルーキー・知念大成外野手（２５）＝オイシックス＝が貴重な追加点を挙げて、マルチ安打をマークした。２点リードの９回２死一、三塁。中日・藤嶋の投じた直球を左前へはじき返した。勝利を大きく引き寄せる適時打となった。５回２死には中日・伊藤茉から痛烈なゴロで一塁線を破る二塁打を放っており、４打数２安打１打点。沖縄出身で昨年までオイシックスでプレ