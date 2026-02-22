◆オープン戦中日０―３巨人（２２日・北谷）巨人は中日とのオープン戦に勝利し、今季初白星を挙げた。新加入の則本が先発登板。初回から三振を２つ奪うなど上場の立ち上がりを披露すると、２回パーフェクトと好投し、上々の巨人デビューを果たした。３回から登板した田中将は２回を完全投球。直球に手ごたえを感じ「自分の感覚としてもなかなかよかったんじゃないかな、と思います」とコメントした。５回から登板した石川