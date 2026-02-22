家計にやさしい「もやし」を使って、副菜をあと1品作ってみませんか。バリエーションがあるので、毎日でも飽きずに食べられます。 ▼子どもが喜ぶごま風味サラダ ゆでたにんじんともやしを、たっぷりのすりごまやポン酢であえます。お子さんでも食べやすい味つけが好評です。 ※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました ▼あっという間になくなる！中華風サラダ 乾燥わかめともやしをレンチンす