日本列島は２２日、全国的に気温が上昇し、熊本県八代市で２５・８度、甲佐町で２５・５度と５月中旬並みの気温となり、いずれも２月の観測史上で最高記録を更新。沖縄県以外で今年初の夏日となった。東京都千代田区の都心でも１７・６度と、４月上旬並みの気温を観測した。気象庁によると、日本海にある低気圧に向かって、南から暖かい空気が流れてくるためで、２３日も東京や静岡、鹿児島などで、最高気温２２度が予想されて