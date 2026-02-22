◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026侍ジャパン13―3ソフトバンク（2026年2月22日サンマリン宮崎）3月に開幕するWBCで大会2連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」は22日、事前合宿中の宮崎で壮行試合・ソフトバンク戦に臨んだ。今合宿初の対外試合は13―3の7回表終了後に雨が強まったため降雨コールド。阪神勢3人が計11打点の活躍を見せた。1点を先制された直後の初回無死満塁。4番に座った佐藤輝明内野手（阪神）がソ