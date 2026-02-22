2月22日（現地時間21日）、シカゴ・ブルズのジェイデン・アイビーが左ヒザの痛みで最低2週間の欠場、ザック・コリンズが右足の指を手術し今シーズンの残りを全休することが報じられた。現地メディア『ESPN』が伝えている。 2022年のドラフトで全体5位指名を受けたアイビーは、先日のトレードデッドラインにデトロイト・ピストンズから移籍。昨シーズンは1試合平均17.6得点4.1リバウンド4.0ア