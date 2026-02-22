「現代詩の母」と親しまれる詩人の永瀬清子さん。今年、生誕120年です。記念の朗読会『永瀬清子の詩の世界』が、永瀬さんのふるさと、岡山県赤磐市で21日開かれ、詩人・小説家の小池昌代さんが、魅力を語りました。 【写真を見る】小池昌代さん「永瀬清子さんの詩はまるで呪文のように、言葉の流れに巻き込まれていく」生誕120年を記念した朗読会で魅力を語る【岡山】 （詩人小池昌代さん）「本日は、私が敬愛してやまない詩人