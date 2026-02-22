横浜FCは２月22日、J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド第３節で栃木シティとホームで対戦。FW駒沢直哉が驚異のゴールラッシュを飾っている。15分に先制された横浜FCだったが、32分に駒沢のヘディング弾で同点に追いつく。さらに、その２分後にも再び駒沢が頭でネットを揺らして逆転ゴールを挙げると、後半開始早々の47分に、またしても23歳のストライカーがヘディングで３点目を決めてハットトリックを達成する。