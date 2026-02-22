元ミス東大の女性が「ファイナルコールで乗れました」というコメントを自撮りとともに投稿したところ、大炎上した。配慮不足のところはあったであろうが、そこまで叩かれることだろうかという声も見られる。ネット上の炎上を観察してみると、炎上しやすい場所やワードがある。今回はこれを分析してみたい。（フリーライター鎌田和歌）元ミス東大が「ガンダして…」自撮りとともに投稿した一文が大炎上些細な出来事が、瞬く間に