2026年2月18日、韓国メディア・アジア経済は「日本が4月から旅客機内でのモバイルバッテリーの使用を禁止する方針だ」と伝えた。記事は日本メディアの報道を引用し、「国土交通省が日本からの航空機内でモバイルバッテリーによるスマートフォンなどへの充電を禁止することを決めた。機内持ち込みは1人2個までに制限する」「機内でのバッテリー発火による事故が国内外で相次ぎ発生していることを受けての対策だ」と説明している。韓