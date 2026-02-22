◇第43回フェブラリーS（2026年2月22日東京ダート1600メートル）26年のJRA・G1開幕戦でダートマイル王を決める「第43回フェブラリーS」が22日、東京競馬場で行われ、単勝2番人気のコスタノヴァが制した。2着は3番人気のウィルソンテソーロ、3着には同レース牝馬初制覇を狙った1番人気のダブルハートボンドが入った。人気上位3頭での決着。配当金は単勝12番で2番人気の340円、馬連は12―14で890円、馬単は12―14で1560円、3