アイドルグループ「Juice＝Juice」が22日、千葉・イオンモール幕張で最新シングル「四の五の言わず颯（さっ）と別れてあげた/盛れ！ミ・アモーレ」（10月8日リリース）のライブイベントを行った。インパクトの強い情熱的なラテン調のダンスナンバーの「盛れ！ミ・アモーレ」は、「隙あらばアモーレを踊りたくなる」を略した「隙アモ」という言葉遊びでファンを中心に人気が爆発。SNS関連動画再生回数は約4億回再生を数えるなど、