来週26日には重賞・兵庫若駒賞（ダート1800メートル）が行われる。昨年から開催時期が変わり、2歳馬限定戦から3歳馬限定戦となった。改定後初の昨年の競走を制したのが兵庫初の無敗3冠馬・オケマル（牡＝盛本、父ニューイヤーズデイ）ということもあり、出世レースとして大注目だ。その盛本厩舎が自信を持って送り出すのがゴッドフェンサー（牡、父ルヴァンスレーヴ）だ。オケマルと同じく、園田ジュニアカップの覇者として迎