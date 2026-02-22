元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活躍する渡邊渚さん（28）が22日までに更新されたYouTubeチャンネル「REAL VALUE」に出演し、自身を“ウソつき”扱いする声について言及する場面があった。「2025年で一番ムカついたこと」というテーマ。そこで渡邊さんは「そんなのいっぱいありすぎて。“PTSDの人がこんなふうに笑えるわけない”みたいな。“やっぱりこいつ、ウソつきだ!”みたいな。言っとけば?って感じです。