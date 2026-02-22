DeNAとのオープン戦に先発し2回2失点だった楽天・前田健＝ユニオン宜野湾楽天は先発の一角を担う前田健が変化球主体の投球で2回を2失点だった。正二塁手候補の小深田が2安打1打点。DeNAは先発枠入りを目指す藤浪が3回で3三振を奪って1失点。九回は抑え返り咲きを狙う山崎が無安打に抑えた。