細田守監督と「果てしなきスカーレット」のビジュアル＝2024年12月、東京都千代田区【ロサンゼルス共同】アニメ界のアカデミー賞と呼ばれる第53回アニー賞の発表・授賞式が21日、米ロサンゼルスで開かれ、米配信映画「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」が長編作品賞を含め、今回の最多となる10冠を達成した。細田守監督の映画「果てしなきスカーレット」は長編インディペンデント作品賞などの候補だったが、獲得しなかった。