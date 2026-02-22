爆発現場で捜査を行う当局者＝22日、ウクライナ・リビウ/Roman Baluk/Reutersキーウ（CNN）ウクライナ西部リビウで22日早朝、爆発があり、少なくとも1人が死亡、数十人が負傷した。当局は「テロ攻撃」と位置づけている。リビウ州の検察当局によると、爆発は市中心部近くの店舗への侵入に関する緊急通報を受け、警察が対応していた際に起きた。最初の爆発は警察が現場に到着した後に発生し、その後、別の要員が到着した後に再び爆発