【モデルプレス＝2026/02/22】元NHKで現在はフリーで活躍する中川安奈アナウンサーが2月22日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのミニワンピース衣装を公開した。【写真】32歳元NHK美人アナ「理想のスタイル」超ミニワンピから圧巻脚線美◆中川安奈、ノースリミニワンピショット披露21日に配信されたABEMAの次世代のスター美容師を発掘するオーディション番組『恋髪オーディション』（毎週土曜よる9時〜）に出演したことを報告